В Польше ограничат продажу алкоголя по ночам
Депутаты польского Сейма ввели запрет на продажу алкоголя по ночам. Парламентарии приняли соответствующие поправки к закону об ограничении продажи алкоголя. Как пишет Onet.pl
, гмины получат право вводить запрет на реализацию спиртных напитков в ночное время, с 22:00 до 6:00.
В пакете этих поправок был и запрет на распитие алкоголя в публичных местах, за исключением специализированных заведений. Изменения вступят в силу с 1 января 2018 года.
Ранее сообщалось, что Польша оказалась
среди европейских стран — лидеров по потреблению алкоголя населением. Более трёх миллионов жителей Польши употребляют алкоголь в излишних количествах.