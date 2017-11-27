Врачи оценивают состояние Олега Табакова как крайне тяжелое
Врачи диагностировали у актёра Олега Табакова сепсис — заражение крови возбудителями инфекции. Об этом в понедельник, 27 ноября, пишет Лента.ру
со ссылкой на телеканал РЕН ТВ.
Состояние народного артиста СССР оценивается как крайне тяжёлое. Причина заражения пока неизвестна, Табакова обследуют.
В понедельник актёра госпитализировали
в Городскую клиническую больницу №1 имени Пирогова. Сам артист подтвердил журналистам госпитализацию. "Я болен", — сказал он и положил трубку.