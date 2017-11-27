Составлен список самых великих из плохих фильмов всех времен

Английское издание NME составило список самых лучших из плохих фильмов всех времен и народов. Рейтинг опубликован на сайте издания в понедельник, 27 ноября, пишет Лента.ру

Эти фильмы не добились успеха в прокате: актёры отличились плохой игрой, а сценарии нелепыми диалогами.

Рейтинг приурочен к выходу на американские экраны ленты "Горе-творец" Джеймса Франко. Картина рассказывает историю съемок легендарного фильма "Комната" режиссера, продюсера и сценариста Томми Уайсо.

В список, составленный журналом, вошло пять лент: "План 9 из открытого космоса" Эдварда Вуда (1959), "Шоугелз" Пола Верховена (1995), "Бриолин 2" Патришии Берч (1982), "Тролль 2" Клаудио Фрагассо (1990) и "Акулий торнадо" Энтони С. Ферранте (2013).