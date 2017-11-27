Власти Калининграда определились с датой реконструкции очистных в Прибрежном

Реконструкцию очистных в Прибрежном планируют начать в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе горсовета, за 2018 и 2019 годы будет разработана проектная и рабочая документация. Сами работы начнутся в 2020 году. Решение было озвучено на заседании комиссии по градорегулированию и земельным ресурсам в понедельник, 27 ноября.

Произведён расчёт начальной (максимальной) цены контракта, подготовлен пакет документов для организации закупки проектно-изыскательских работ по объекту. В настоящее время техническое задание находится на согласовании в эксплуатирующей организации МП КХ "Водоканал".