Рыбак, лингвист, митрополит: Кропоткин выпустил книгу о выдающихся калининградцах

Председатель горсовета депутатов Андрей Кропоткин написал книгу о выдающихся калининградцах. Она получила название "Легенды Янтарного края".

"Замысел создания этой книги родился сразу же после реализации моего первого творческого проекта, "Калининград 70". Мне хотелось рассказать о людях, которые внесли огромный вклад в развитие нашего края на протяжении восьми веков", — рассказал Кропоткин.

В книгу вошли 112 человек. По словам Кропоткина, выбирать героев было сложно из-за ограниченного объёма книги.

"Признаюсь, выбор персон для этого проекта был чрезвычайно сложным, очень много звёздных талантов рождала эта земля. Но я постарался соблюсти определённые принципы: во-первых, никакой политики, речь идёт только о реальном вкладе в развитие общества. Во-вторых, в книге представлены настоящие легенды, звёзды первой величины по самым различным направлениям: это учёные, писатели, музыканты, градоначальники, общественные деятели, строители, врачи, педагоги, астрономы. К сожалению, я не всех смог включить в это издание — объём книги ограничен. Талантливых и прекрасных людей у нас значительно больше", — рассказал председатель горсовета.

На презентации присутствовали некоторые герои книги и их потомки. Так, книгу получила дочь рыбака Николая Студенецкого, первопроходца в освоении районов промысла. На презентацию пришёл внук генерала Соммера, чьё имя носит одна из улиц Калининграда, сын медика Льва Шора, который разрабатывал план медицинского обеспечения Кёнигсбергской операции, дочь писателя Сергея Снегова.

Героями книги также стали лингвист и учёный Владислав Малаховский, исследователь Вадим Пака, почётный строитель России Михаил Нетреба, митрополит Кирилл, зампред правительства и олимпийская чемпионка Наталья Ищенко, директор Музея Мирового океана Светлана Сивкова и другие. На презентацию пришёл отец писателя Евгения Гришковца. С выставкой портретов героев книги — калининградцев можно познакомиться в холле здания администрации на пятом этаже.