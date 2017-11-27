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Главная Новости Общество

Представительница ЮАР стала обладательницей титула "Мисс Вселенная"

08:03
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Представительница ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс стала победительницей ежегодного международного конкурса красоты "Мисс Вселенная". Об этом сообщается в Twitter-аккаунте конкурса.
 
"Поздравления Деми-Ли Нель-Питерс — победительнице соревнования "Мисс Вселенная", — говорится в сообщении. Конкурс завершившегося в воскресенье вечером, 26 ноября, в Лас-Вегасе (штат Невада).

22-летняя обладательница титула считает, что женщина должна уметь "преодолевать свои страхи". Нель-Питерс участвует в программе под названием Unbreakable по обучению женщин техникам самозащиты, недавно она также закончила университет по специальности "менеджмент".
 
В первую тройку конкурса вошли участница из Ямайки Давина Беннет и представительница Колумбии Лаура Гонсалес. Всего в нём участвовали 92 девушки. Россию представляла Ксения Александрова.
 

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