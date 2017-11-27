14-летняя россиянка стала победительницей конкурса "Детское Евровидение — 2017"

Представительница России 14-летняя Полина Богусевич стала победителем международного песенного конкурса "Детское Евровидение — 2017". Об этом сообщает ТАСС

Конкурс прошёл вечером 26 ноября в Тбилиси. Полина исполнила композицию "Крылья" и набрала 188 очков, заняв первую строчку конкурсной таблицы. Второе место у представительницы Грузии Григол Кипшидзе (185 баллов), третье — у австралийки Изабеллы Кларк (172 балла).

Полина Богусевич — ученица Академии популярной музыки Игоря Крутого. Она надеется связать свою жизнь с искусством и творчеством. Девочка участвовала в международном арт-фестивале "Езерски Бисери" и в телепроектах "Окно в Париж", "Школа Музыки", "Голос. Дети".