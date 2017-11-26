Роскосмос подготовит первого космонавта для ОАЭ
В воскресенье, 26 ноября, стало известно, что первый космонавт из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) пройдёт подготовку в России. Об этом сообщают "Известия"
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Министр промышленности и торговли Денис Мантуров заявил об этом после открытия межправительственной комиссии РФ и ОАЭ. Он сообщил, что между ОАЭ и Роскосмосом уже достигнута соответствующая договоренность.
Ранее гендиректор Космического агентства ОАЭ Мухаммед Насер аль-Ахбаби в интервью "РИА Новости"
отметил, что готовить будущих космонавтов они хотят в России, так как те отправятся в космос на российских кораблях. По его словам, отборочный этап кандидатов начнётся в 2018 году и может занять 6-8 месяцев. Готовить космонавтов будут 2-2,5 года.