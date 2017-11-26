Известный российский путешественник-воздухоплаватель написал географический диктант вместе с калининградцами

В воскресенье, 26 ноября, известный российский путешественник-воздухоплаватель Валентин Ефремов написал географический диктант в Калининграде. Об этом сообщает ГТРК "Калининград"

В регион Ефремов прибыл в рамках второго этапа своей экспедиции "Россия от запада до востока". Здесь он решил написать географический диктант. "Я, вот, пишу, а тут такие вопросы. Некоторые у меня затруднение вызывают, а я где-то был и что-то видел. Но я начинаю думать и анализировать, где это находится. Сразу вспоминаю приобретённые знания в тех или иных местах", — сообщил воздухоплаватель.

Путешественник также рассказал, что при въезде в область российские пограничники устроили ему тотальную проверку. Особое внимание они уделили его воздушному шару. "Пока они изучали правила воздухоплавания и владения аэростатами, прошло часа три", — отметил он.