В соцсети набирает популярность флешмоб, посвящённый Дню матери
В Instagram набирает популярность флешмоб "Спасибо, мама", посвящённый Всероссийскому дню матери. На данный момент участие в нём приняли более 33 тысяч человек.
Акция стартовала 20 ноября. Первыми признания в любви мамам выложили телеведущие и звёзды шоу-бизнеса. Жители разных областей страны также публикуют небольшие видео с трогательными историями и добрыми пожеланиями.
Присоединиться к поздравлениям можно, опубликовав в своём профиле видео с хештегом #спасибомама. Оно автоматически появится на сайте
акции. Всероссийский день матери отмечается в последнее воскресенье ноября.