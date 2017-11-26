В соцсети набирает популярность флешмоб, посвящённый Дню матери

В Instagram набирает популярность флешмоб "Спасибо, мама", посвящённый Всероссийскому дню матери. На данный момент участие в нём приняли более 33 тысяч человек.

Акция стартовала 20 ноября. Первыми признания в любви мамам выложили телеведущие и звёзды шоу-бизнеса. Жители разных областей страны также публикуют небольшие видео с трогательными историями и добрыми пожеланиями.