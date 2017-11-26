В Литве выпустили почтовые марки с ароматом имбирного печенья

Во всех отделениях Почты Литвы начали продавать праздничные рождественские почтовые марки с ароматом имбирного печенья. Об этом сообщает пресс-служба почты.



"В рождественский период отправленные открытки и подарки впервые в истории литовской филателии будут украшены ароматными почтовыми марками с запахом имбирного печенья", — отметил руководитель группы коммуникации Почты Литвы Томас Башаров.



Два вида марок можно приобрести в любом отделении почты. На одной из них изображён старик Каледа, а на другой — заснеженный маленький город. Из дизайн создала художник-иллюстратор детских книг Аушра Кюдулайте.