В РПЦ рассказали, что общего между церковью и смартфонами Apple

В РПЦ заявили, что при создании iPhone разработчики во многом ориентировались на многовековой опыт церкви. Такая информация появилась на портале Вести

Митрополит Волоколамский Иларион в эфире телепередачи "Церковь и мир" отметил, что современные сайты скорее картинки, чем тексты.

"При появлении компьютеры оперировали исключительно с текстом, а потом стала появляться продукция фирмы Apple, где вместо текста стало появляться то, что они называли словом "icon" — иконка, картинка, каждая из которых куда-то ведет", — сказал священнослужитель.

Разработчики iPhone применили то, что церковь знала на протяжении многих веков, утверждает митрополит.

"В Церкви много икон, и верующие наши молятся на эти иконы, потому что каждая икона является как бы окном в другой мир", — провел аналогию иерарх.

Митрополит Иларион не считает неправильным читать молитвы с телефона. Для него нет разницы, "с какого носителя молитвословить".

В то же время митрополит подверг критике священников, которые стоят перед престолом с iPhone вместо служебника.