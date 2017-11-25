Австрийский историк рассказал, что приготовили Гитлеру для последнего ужина

Историк из Австрии опубликовал письма повара Адольфа Гитлера, в которых описывается последний ужин фюрера. Об этом сообщает РИА Новости

Из записок следует, что повар-диетолог Констанция Манциарли попала на службу к Гитлеру случайно, после того, как фюреру стало известно о "неарийском" происхождении предыдущего специалиста. Женщина вспоминает, что работать на нацистов не собиралась, однако вынуждена была согласиться под страхом суда.

По словам повара, Гитлер соблюдал диету и не ел мяса. При этом очень любил пироги, которые пекла Манциарли.

Манциарли утверждает, что 30 апреля 1945 года её вызвали в бункер. Там ей приказали приготовить Гитлеру последний ужин – яичницу и картофельное пюре. По словам женщины, она одной из первых узнала о самоубийстве фюрера.