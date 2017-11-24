Экс-вице-премьер Калининградской области Роман Скорый уволен с поста замглавы Ростуризма

Заместитель главы Ростуризма Роман Скорый, экс-вице-премьер Калининградской области, уволен со своего поста. Об этом сообщает РИА Новости

Распоряжение Дмитрия Медведева об освобождении Скорого от должности опубликовано на портале правовой информации. Чиновник уволен в связи с переходом на другую работу, говорится в документе.

Роман Скорый работал заместителем заместителем главы Ростуризма более трёх лет. До этого он занимал должности замначальника управления в Федеральной службе по оборонному заказу, вице-премьера в правительстве Калининградской области.