В Калининградском зоопарке родился жирафёнок (фото)

В Калининградском зоопарке появился на свет детёныш жирафа. Об этом Клопс.Ru сообщили в пресс-службе учреждения.

50-килограммовый малыш родился 14 ноября. Его родители — появившаяся на свет здесь же 15-летняя Ива и десятилетний Меру, которого привезли из Берлина.

"Малыш родился крепким и по прошествии небольшого времени самостоятельно встал на ножки, — отметили в зоопарке. — К моменту его появления на свет у Ивы было ещё недостаточно молока, поэтому новорожденного пришлось немного подкормить смесью. Однако вскоре лактация у самки наладилась, и детёныш стал отказываться от искусственной смеси".

Сотрудники отмечают, что мама и новорожденный чувствуют себя хорошо. Отца пока отселили в отдельный вольер, чтобы он не нанёс жирафёнку вреда. Ближайшие полгода малыш проведёт с матерью.