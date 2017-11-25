В Госдуме предложили признать McDonald's иностранным агентом

В Госдуме предложили признать McDonald's, KFC и другие иностранные сети ресторанов фастфуда в России иноагентами. Об этом пишет Life

По мнению автора инициативы депутата Бориса Чернышова, идеология фастфуда – это борьба со здоровым образом жизни. "Мы един не свою еду", — цитирует парламентария издание. Депутат также напомнил, что в блюдах "быстрого приготовления" используются вредные компоненты, провоцирующие разные заболевания.

Кроме того, Чернышов акцентировал внимание на том, что деньги, выручаемые ресторанами иностранных сетей, уходят за границу. Всё вместе это наносит россиянам ущерб.

"В связи с этим я требую признать McDonald's в России и прочие сети фастфуда иностранными агентами", — отметил депутат.Он потребовал также рекламу блюд фастфуда маркировать как "продукцию иностранного агента".

Предложение Борис Чернышова вызвало неоднозначную реакцию в обществе. Так, Алексей Пушков назвал идею признать McDonald's иностранным агентом радикальной, сообщает РИА Новости