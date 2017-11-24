ЦБ уличил калининградскую компанию в манипуляциях с акциями на бирже

Банк России уличил компанию, зарегистрированную в Калининграде, в манипулировании акциями на Московской бирже. Об этом говорится в сообщении регулятора

По информации ЦБ, манипулированием занималось ООО "Альпари". Оно зарегистрировано в Калининграде, владельцем и гендиректором является Виктор Прохор. С марта по декабрь 2015 года компания манипулировала акциями семи эмитентов на Московской бирже. Речь идёт об акциях "Ростелекома", ИСКЧ, "ЧЗПСН-Профнастил", банка "Авангард", "Волгоградэнергосбыта" (в том числе привилегированных), ЕТС, "Владимирэнергосбыта".

Сделки заключались на основании встречных заявок с совпадающими параметрами и минимальной разницей во времени. Они подавались с одного компьютера.

"В результате данных сделок Прохор В.Г. получил положительный финансовый результат за счёт нанесения ООО "Альпари" ущерба в сопоставимом размере. Данные действия могли приводить к оптимизации налоговой нагрузки компании. Информация о действиях Прохора В.Г. и ООО "Альпари" направлена в Федеральную налоговую службу", — говорится в сообщении ЦБ.