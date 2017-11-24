Стало известно, какая погода ожидает калининградцев на следующей неделе

Новая неделя в Калининграде будет сухой и не слишком холодной. Об этом сообщает центр погоды "Фобос"



Температура воздуха на протяжении всей недели составит +5…+6 днём и +2…+4 ночью. Ожидается, что дождь пройдёт только во вторник, 28 ноября. Больше осадков на неделе не прогнозируется.



обещает ясные дни в начале недели, а с четверга прогнозирует осадки в виде дождя и даже мокрого снега. По данным портала, в середине недели возможны ночные заморозки. AccuWeather обещает ясные дни в начале недели, а с четверга прогнозирует осадки в виде дождя и даже мокрого снега. По данным портала, в середине недели возможны ночные заморозки.

Региональный Гидрометцентр также прогнозирует снег и ночной мороз уже начиная со вторника. Днём ожидается +2…+4 градуса.