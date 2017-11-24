В Финляндии начали продавать хлеб из сушёных сверчков

В Финляндии на прилавки магазинов 24 ноября поступил первый в мире хлеб, изготовленный из сушёных насекомых. Об этом пишет финское издание Helsincin Sanomat



Новинка одобрена Министерством сельского и лесного хозяйства. На один хлебец уходит 70 сверчков, которых перемалывают и добавляют в тесто. Насекомые составляют всего 3% от готового изделия.



"Это часть нашего стратегического решения о проведении пищевой революции", — объяснил представитель компании Fazer, выпускающей новинку, Юхани Сибаков. По его мнению, в будущем насекомые станут основным источником белка в некоторых странах.



Известно, что насекомые содержат большое количество белка, а их разведение наносит экологии меньше вреда, чем производство свинины и говядины. Ранее опрос, проведённый среди граждан Финляндии, показал, что половина покупателей готова приобретать продукты из насекомых.