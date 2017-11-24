В Калининграде отключили свет на 11 улицах, в двух детских садах и гимназии (список)

На ряде калининградских улиц в пятницу, 24 ноября, нет электричества. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Свет отключили:

— до 13:00 — по адресам ул. Подполковника Иванникова, 3 (детсад), 3а, 5, Ленинский проспект, 17–19, 17а–23а, 21–25, 35–37, пер. Малый, 32, ул. Эпроновская, 15, 15а–17;

— до 18:00 — на ул. Чернышевского, 85–87, 103 (детсад №37), 89–89 а (гимназия), ул. Чкалова, 2, ул. Каштановая Аллея, 73, ул. К. Маркса, 120, 128, 132, 136, ул. Ломоносова, 1, 2, 3, 4, пер. Ломоносова, 3а, 3, 5, 6в, 7в, 8б, 7, 8, 7а, 9, 11, 13, 13б, 12, 14, 15, 17, ул. Маршала Борзова, 92а, 92, 94, 96, 97, 98, 107, в садовых товариществах "Дружба-3", "Нескучное" и "Портовик".

Причина отключения — ремонтные работы. Из-за этого также с 13:30 до 18:00 отключат светофор на перекрёстке улицы Карла Маркса и проспекта Мира.