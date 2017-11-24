Россияне рассказали, стоит ли сейчас рожать детей

Почти половина россиян считает, что сейчас подходящее время, чтобы рожать детей. Об этом сообщает ВЦИОМ



42% опрошенных отметили, что сейчас хорошее для этого время, однако 17% считают ситуацию неподходящей. По мнению 38% респондентов, положение матерей в России за последние годы улучшилось, столько же считают, что оно не изменилось, и только 18% заявили об ухудшении.



Четверть россиян отметила, что основной проблемой материнства сегодня являются низкие пособия. Каждый пятый указал на нехватку детских садов, 15% — на низкий уровень жизни и высокие цены, 14% — на недостаток врачей, по 6% — на низкий уровень образования в стране и платную медицину.