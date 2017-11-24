Минздрав предложил не продавать алкоголь пьяным покупателям

Минздрав РФ предложил ввести новые правила для торговли алкоголем, в частности, дать право магазинам, ресторанам и другим точкам общественного питания не продавать его пьяным гражданам. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Организации и индивидуальные предприниматели вправе отказывать ‎в розничной продаже алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания лицам, находящимся ‎в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в тексте сообщения. Проект предполагает внесение изменений в ст. 16 ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".



Ведомство предлагает, чтобы алкогольная продукция демонстрировалась отдельно от других товаров. Такие места не должны быть доступны "прямому обозрению покупателями из тех мест торгового объекта, в которых продаются другие продукты и товары". Согласно документу, отделы, секции и помещения с алкогольной продукцией также запрещается снабжать информационными указателями, щитами и вывесками.