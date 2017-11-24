Калининградские разработчики создали мобильное приложение для учёта деревьев
В Калининграде разработчики из компании NextGIS создали мобильное приложение для учёта деревьев "Зелёная инспекция". Об этом сообщает газета "Комсомольская правда"
.
Приложение уже можно скачать в Google Play
. Пользователи могут нанести дерево на карту, сделать его фотографию, добавить название, возраст, жизненное состояние и другие характеристики.
"В функцию "Описание дерева" добавлено описание для экспертов, куда вносятся специфические характеристики, требующие определённых навыков, что делает приложение востребованным для специалистов в области экологии", — отметили разработчики. Программа, по их словам, будет дорабатываться.