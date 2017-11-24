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Главная Новости Общество

Калининградские разработчики создали мобильное приложение для учёта деревьев

07:44
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В Калининграде разработчики из компании NextGIS создали мобильное приложение для учёта деревьев "Зелёная инспекция". Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".
 
Приложение уже можно скачать в Google Play. Пользователи могут нанести дерево на карту, сделать его фотографию, добавить название, возраст, жизненное состояние и другие характеристики.
 
"В функцию "Описание дерева" добавлено описание для экспертов, куда вносятся специфические характеристики, требующие определённых навыков, что делает приложение востребованным для специалистов в области экологии", — отметили разработчики. Программа, по их словам, будет дорабатываться.

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