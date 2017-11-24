В Калининградской области сотрудники "Системы-112" пройдут языковую подготовку перед ЧМ-2018

В Калининградской области в преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года будет усилена лингвистическая подготовка сотрудников Системы экстренных вызовов "112". Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Зампредседателя регионального правительства Максим Федосеев отметил, что предстоящий турнир станет серьёзным экзаменом для службы. "Приедут тысячи болельщиков, в том числе иностранных. Поэтому мы усиливаем лингвистическую подготовку операторов, чтобы каждый попавший в беду болельщик быстро и квалифицированно получил необходимую помощь", — сообщил он.

К чемпионату мира курс обучения английском языку пройдут 12 операторов. Сейчас в штате службы есть сотрудники, владеющие английским, немецким, французским, польским, украинским и испанским языками. В составе каждой дежурной смены работают два лингвиста.