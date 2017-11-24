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Главная Новости Общество

Калининградская полиция просит помощи в установлении личности нескольких мужчин (фото и видео)

23 ноября 201722:53
  2749
Полиция устанавливает личности пятерых мужчин, чтобы проверить их причастность к совершению преступлений. УМВД по Калининградской области обращается за содействием ко всем, кто располагает какой-либо информацией об этих людях.
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
Как уточнила пресс-служба ведомства, у мужчин изъята крупная сумма денег, сим-карты, телефоны, изделия из золота и драгоценных камней. Объяснить, откуда всё это взялось, они не смогли.
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
 
Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области
 
 
 
Полиция просит жителей региона, опознавших на видеозаписи и фотографиях мужчин или изъятые у них ценности, либо ставших жертвами или свидетелями совершённых ими преступлений, сообщить об этом в межрайонный отдел полиции "Светлогорский" по телефонам: 8 (40153) 2-21-79, 8(40153) 2-12-02. Конфиденциальность гарантируется, подчеркнули в ведомстве.
 

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