Калининградским предпринимателям из маленьких населенных пунктов разрешили не пользоваться онлайн-кассами

В Калининградской области предпринимателям из маленьких населенных пунктов разрешили не пользоваться онлайн-кассой. За такой законопроект проголосовало большинство депутатов облдумы на заседании в четверг, 23 ноября.

Ещё летом 2017 года был принят федеральный закон, обязывающий всех предпринимателей во время денежных расчётов с клиентами за товары или услуги передавать фискальные данные в налоговые органы в онлайн-режиме. Для этого бизнесмены должны приобрести специальное оборудование.

В региональный закон "О регулировании торговой деятельности в Калининградской области" внесли поправки, позволяющие не использовать онлайн-кассы в населённых пунктах, где население составляет менее 10 тысяч человек, а также расположенных в отдалённой или труднодоступной местности. Определять перечень населенных пунктов, попадающих в эту категорию, будут региональные власти. Помимо этого, обойтись без применения онлайн-передачи фискальных данных в налоговую могут торговцы периодическими изданиями в киосках.