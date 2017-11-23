Умер актёр Николай Годовиков, сыгравший Петруху в "Белом солнце пустыни"

В Санкт-Петербурге скончался актёр Николай Годовиков, известный по роли Петрухи в фильме "Белое солнце пустыни". Об этом сообщает "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге"

Годовикову было 67 лет. Актёр страдал онкологическим заболеванием. Тело обнаружил его тесть.

"Я позвонил Коле, трубку взял его тесть, сказал, что Николай Львович умер у себя в квартире, сейчас ждём полицию и скорую", — рассказал изданию друг Годовикова.

Николай Годовиков родился 1 января 1950 года. Первую роль он сыграл в фильме "Республика ШКИД" в 1966 году. Актёр сыграл Петруху в картине "Белое солнце пустыни", а позже получал эпизодические роли в театре и в кино.