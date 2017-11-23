В Калининградской области вернут налог на движимое имущество для крупных компаний

В 2018 году ряду крупных компаний, зарегистрированных в Калининградской области, придётся платить налог на движимое имущество. Об этом Клопс.Ru в четверг, 23 ноября, после заседания профильного комитета облдумы сообщил депутат Александр Никулин.

Комитет решил одобрить поправки к региональному закону "О налоге на имущество организаций". По словам депутата, необходимость внесения изменений обусловлена тем, что в 2017 году ещё действует федеральная льгота, которая устанавливает нулевую налоговую ставку на движимое имущество организаций, но с 1 января 2018 года решение о ставке принимает регион.

"Федеральный центр принял закон, по которому предельная ставка налога на движимое имущество, приобретённое после 2013 года, может быть до 1,1% от среднегодовой стоимости имущества. Мы же приняли поправки о том, что для большей части наших бизнесменов ставка останется нулевой. Мы учли интересы малого и среднего бизнеса, включая торговлю, транспортно-логистический комплекс, и освободили их от этого налога. Поменяется ситуация только для естественных монополий", — уточнил Никулин.

Был составлен отдельный перечень сфер деятельности организаций, которые освобождаются от налога на движимое имущество. Для остальных компаний налоговый сбор вернётся.

"В перечень не вошли в основном наши крупные мероприятия, которые работают в сфере энергетики, нефтегазового комплекса и так далее" — уточнил депутат. — Если бы не было льготной категории, которую сегодня утвердили, то мы собрали бы дополнительно в региональный бюджет порядка 500 млн рублей. Теперь же получится где-то 150-170 млн рублей".

В настоящий момент коммерческие организации не платят налог на движимое имущество, поставленное на учёт после 2013 года. Эта федеральная льгота была введена в 2014 году.