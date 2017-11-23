Калининградских муниципальных чиновников обяжут отчитываться о доходах перед губернатором
Калининградских муниципальных чиновников обяжут предоставлять сведения о доходах губернатору. Как сообщает корреспондент Клопс.Ru, соответствующий законопроект утвердили депутаты облдумы.
Законопроект "О порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности, отдельные должности муниципальной службы, и гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и порядке проверки достоверности и полноты таких сведений" одобрили в первом чтении. Согласно документу, муниципальным служащим предстоит отчитываться перед главой региона.
Весной о своих доходах отчитались
члены регионального правительства. Свои доходы обнародовали Алиханов, Ищенко и другие чиновники.