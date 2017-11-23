Калининградская полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в мошенничестве

Полиция разыскивает 53-летнего мужчину, подозреваемого в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

По данным следствия, Агеев Игорь Александрович, 1964 года рождения, обманным путём завладел чужими деньгами. Он предложил горожанину купить за 25 тысяч рублей топливную карту. Получив деньги, Агеев скрылся.

Агеев Игорь Александрович. Фото: пресс-служба УМВД по Калининградской области

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам 894012)552-098 либо 112.