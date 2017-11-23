Алиханов об экс-главе региона Зиничеве: Докладываю ему о состоянии дел

Антон Алиханов рассказал, что продолжает общаться с экс-главой Калининградской области Евгением Зиничевым и докладывает ему о состоянии дел. Об этом калининградский губернатор рассказал в интервью изданию Газета.Ru

"Мы с Евгением Николаевичем продолжаем общаться. Периодически докладываю ему о состоянии дел. Мы с ним встречаемся в Москве, я периодически захожу к нему, рассказываю ему, как у нас обстоят дела. Он помогает советом. Мне очень приятно его внимание к проблемам области, я отношусь к нему с большим уважением", — заявил Алиханов.

Глава региона рассказал, что Зиничев запустил много процессов по "обелению" янтарной отрасли и её декриминализации.