Падение крупного метеорита в Японии напугало местных жителей (видео)

Крупный метеорит прорвался через атмосферу земли и упал на Японию, напугав местных жителей. Об этом в четверг, 23 ноября пишет Life

Несмотря на то, что, по предварительным данным, размеры японского космического "пришельца" уступают челябинскому, падение с небес огромного "огненного шара" напугало тысячи человек. Очевидцы утверждают, что полёт метеорита сопровождался звуком, напоминавшим очень громкий треск.

Астрономы и метеорологи отмечают, что само по себе падение столь яркого метеорита крайне редкое для Японии событие. Один из последних рухнул на жилой квартал в регионе Канто на западе страны 8 марта 2017 года.

Исследователи из астрономической обсерватории Мисато в префектуре Вакаяма отметили, что упавший на днях метеорит был всё-таки очень крупным. При падении на жилые кварталы он мог бы причинить большие разрушения, считают учёные.