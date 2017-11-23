Госдума рассмотрит законопроект, запрещающий забирать машины инвалидов на штрафстоянки

В Госдуму будет внесён законопроект, запрещающий эвакуировать автомобили инвалидов на штрафстоянки. Об этом со ссылкой на источник в парламенте сообщает РИА Новости

Поправки в Административный кодекс будут внесены по просьбе общественных организаций, которые занимаются защитой прав инвалидов. Эвакуировать машины людей с ограниченными возможностями «кощунственно и антисоциально», цитирует агентство депутата Госдумы Ярослава Нилова.

По мнению депутата, достаточно просто перемещать транспортные средства инвалидов в те места, где нет помехи для общего движения. Законопроект будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в ближайшее время, уточнил Нилов.