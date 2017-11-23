Торба: Сайт "Активный гражданин" задуман как ещё один канал связи населения с властью

Жители Калининградской области получат ещё один канал связи с местной властью. Речь об интернет-сайте "Активный гражданин", тестовая версия которого была недавно запущена, заявил в среду, 22 ноября в прямом эфире радио "Комсомольская правда - Калининград" вице-премьер регионального правительства Александр Торба.

С запуском нового интернет-ресурса жители Калининградской области смогут участвовать в создании базы приоритетных проектов, на которые бюджетные деньги будут выделяться в первую очередь. "Активный гражданин" создан как ещё один канал связи власти с населением. С его помощью власти смогут консультироваться с жителями области по разным вопросам, уточнил Торба.

"Даже программа конкретных дел это порядка 70-100 запросов от населения. Тротуар туда, фонари сюда… Возникает вопрос, на что в таком случае в первую очередь потратить деньги. А денег, условно, 10 миллионов рублей. А заявок на 30 миллионов, — рассказал чиновник. — Вот "Активный гражданин" и позволит выслушать мнение населения не только на публичных слушаниях. Можно будет зарегистрироваться на сайте и проголосовать за тот или иной проект. Так получится база приоритетных проектов".

Среди плюсов нового канала связи власти с населением Александр Торба назвал, кроме прочего, то, что на сайте будет размещена полная информация обо всех объектах, требующих вложения бюджетных денег. Помимо общего описания проекта, будет указана его стоимость, сроки реализации и сведения о контрактах, подчеркнул вице-премьер. Жители области смогут отслеживать информацию, и таким образом будет обеспечен реальный общественный контроль за расходованием бюджетных средств.

"Можно будут не только программу конкретных дел обсуждать. Можно там же обсуждать с гражданами использование денег дорожного фонда, другие ключевые вопросы, которые будут волновать людей. Опросы делать. У каждого муниципалитет появится своя страничка, люди смогут заходить сюда и напрямую, и через паблики в соцсетях", — сказал Торба. Кроме того, он подчеркнул, что на сайте "Активный гражданин" не будут коммерческой рекламы в отличие от аналогичных интернет-проектов в других регионах России.