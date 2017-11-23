В Калининграде открывается международный фестиваль молодых художников "Арт-сессия"

В субботу, 25 ноября, в Калининграде состоится открытие международного фестиваля молодых художников "Арт-сессия". Об этом сообщает пресс-служба Музея изобразительных искусств.



Мероприятие откроется в 12:00 в музее на Московском проспекте (бывшая Художественная галерея). Вход для гостей будет свободным. Посетители увидят более ста графических и живописных работ художников из России и Литвы, а также смогут принять участие в мастер-классах — например, по печатной графике.



Кроме того, калининградский альтист Илларион Дьяков представит на открытии новую программу "Аудиокартины". "Многоголосные партитуры выстроятся путём наложения партий и мелодических линий друг на друга. При этом все звуки будут извлечены только из одного инструмента — струнного альта", — рассказали в пресс-службе.



После выступления Дьякова можно будет принять участие в воркшопе профессора и руководителя программы визуального дизайна Вильнюсской академии искусств Вакариса Бернотаса (по предварительной записи). Наконец, всех желающих ждут конкурсы с призами.