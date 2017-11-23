Эксперты рассказали, кто из россиян активнее берёт микрозаймы

Молодые россияне берут микрозаймы чаще пожилых. Об этом сообщает Национальное бюро кредитных историй ( НБКИ ).



Эксперты отмечают, что в третьем квартале 2017 года средний размер микрозайма составил 10,5 тысячи рублей — это на 14,1% больше, чем годом ранее. Самые большие займы берут клиенты в возрасте 25–29 лет, а самые маленькие — молодые люди в возрасте до 25. Наиболее осторожны пожилые россияне старше 65 лет — в этой группе рост займа составил всего 6,9% по сравнению с 23,6% среди молодых.



"МФО (микрофинансовые организации — Прим. ред.) всегда довольно активно привлекали молодёжь, несмотря на то что этот сегмент заёмщиков является достаточно рискованным", — отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.