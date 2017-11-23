В Калининграде отключили свет на 21 улице (список)

На ряде калининградских улиц в четверг, 23 ноября, нет света, отопления или холодной воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Электричества нет:

— до 13:00 — на ул. Львовской, 1–17, 2–18, 18а, 19–21, 20, 24, 24а, ул. Карпатской, 1–27, 2–24, 10 и 16, ул. Емельянова, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 154а, в переулке Львовском, 1–7, 2–10, 3-м Ржевском пер. 1, 1а, б, в, г, 3, 5, на проспекте Победы, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 212а, 216, 224, 226, 228, 230, 232, 233, 235, 237, 239, 241, 242, 245, 246, 248, 250, 251, 251а, 257, 261, 263, 265, 271, 273, 279, 281, 281а, в переулке Лесная Аллея, 1, 3, 5, 7, 6, 8;

— до 18:00 — на ул. Радищева, 81, ул. Вагоностроительной, 3–5, 8а, 12, ул. Нефтяной, 1, 2, 4, 4а, 15, ул. Рылеева, 5, 6, 7, 9, 10, ул. Ульяновской, 4, 4а, ул. Станочной, 4, 13, на проспекте Победы, 65, 81, 87, проспекте Мира, 58–90, 62, 72–72а, 74–76, ул. Шиллера, 2, ул. Комсомольской, 2а, 4, ул. Космонавта Леонова, 2, 6, 8, 8а, ул. Ермака, 3.



Из-за ремонта холодную воду отключили:

— до 15:00 — на ул. Барнаульской, 1–3, 2а, 2б, 4, 5а, 6, 6а, 7–13, ул. Больничной, 2–4, 5, 6–8, 7, 9–11, 13–15, 20, ул. Сибирской, 25, 27–29, 32–34, Ленинском пр., 18а (детсад №111);

— до 16:00 — на ул. Октябрьской, 43–51, 55, 55а, 57;

— до 17:00 — на ул. Харьковской, 5–21, ул. Ремонтной, 1–53, 14–20, 22, 24, 32, 73–97, 119–121, 123–127, 2, ул. Станочной, 1, 3–5, 7–9, 13, 15, 19, 10–12, 2–8, ул. Радищева, 115–117, 108–110, 104–106, 98, 102, 90, 88, 82–86, 83–85, 87–89, 93, 95, 97, ул. Вагоностроительной, 12–16, 12а, ул. Литейной, 1–3, 5, 7, 9, 2–4, 6–8, ул. Ульяновской, 1, 3–9, 11–17, 2, 4а, 6, ул. Поперечной, 1–13, 15, 2–16, ул. Нефтяной, 1, 3, 5, 7–9, 11, 13, 15, 2, 4а, 4, 6, 8, 10, ул. Рылеева, 3, 5, 7, 9, 6, 8, 10, пер. Станочном, 3–5, 7–11, 13, пр. Победы, 46, 48, 50а, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64–66, 68, 70, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77–79, 44, 91, 93, 95–99, 101, 105, 107–109, 113–115, 111, пер. Ремонтном, 9, 11–15, 17, 2–6, 12–14, пер. Радищева, 1, 3–5, 7–9, 11, 4–10, 12–14, 16, ул. У. Громовой, 39–41, 43–45, 47–57, 59–65, 77–79, 81, 83–93, 95–97, ул. Интернациональной, 32–34, 38–40, 42–44, ул. Карамзина, 9, ул. 1812 г. 61, 63, 65, 67, 67а, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, ул. Литовский Вал, 23, 25, 27, 27а (колледж), 29–47, 58–52, 71–77, 79–85.

Кроме того, по причине ремонта будет отключено теплоснабжение и горячее водоснабжение до 17:00 на ул. Литовский Вал, 23, а до 19:00 — на ул. Зелёной, 23, 72, 74 и 76.