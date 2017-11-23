В России подорожают мясные деликатесы

Цены на мясные деликатесы в России могут подняться на 30%. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на Минсельхоз РФ.



К новогодним праздникам подорожают такие деликатесы, как хамон, фуа-гра, ветчина и другие продукты, которые не подпадают под экономические санкции и ввозятся в Россию из европейских стран. Поставщиками этих товаров в Россию являются Сербия, Словакия, Словения, Венгрия, Франция, Испания, Швейцария, Бельгия, Парагвай, Польша и Германия.



Причиной повышения цен эксперты называют тот факт, что на российском рынке сегодня достаточно соответствующих товаров отечественного производства. Поэтому импортируется в страну товар всё более высокого качества, а это, соответственно, более дорогая продукция. Отмечается при этом, что дорогие мясные деликатесы не пользуются особенным спросом в России.