Минтранс предлагает внести в водительские права новую отметку

Коммерсант" Министерство транспорта предлагает ставить в правах отметки о профессиональной компетентности. Об этом сообщает "

Водителей законодательно предлагают разделить на профессионалов и любителей. Без этой отметки нельзя будет управлять автомобилем по найму, отмечает издание.

Минтранс по поручению первого вице-премьера Игоря Шувалова разработал изменения в закон "О безопасности дорожного движения". В результате реформы обучение для россиян, которые не планируют работать по найму, упростится, а программы для профессионалов дополнятся новыми курсами. Разрабатывать программы подготовки любителей и профессионалов будет Минобрнауки.