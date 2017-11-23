21 калининградская организация получила президентские гранты (список)

В число победителей конкурса
на предоставление грантов президента РФ вошла 21 калининградская организация. Итоги были подведены 22 ноября.
Список
Калининградская региональная общественная организация "Союз женщин Калининградской области" — 1 196 592,04;
Калининградская региональная молодёжная общественная организация "Калининградский областной совет молодёжи" — 482 642,00;
Калининградская областная общественная организация фотохудожников — 1 998 000,20;
Автономная некоммерческая организация "Музей городской жизни" — 1 743 098,00;
Калининградское региональное отделение общероссийской общественной организации инвалидов "Ассоциация молодых инвалидов России Аппарель" — 1 235 930,00;
Фонд поддержки социально-культурных инициатив "Креативная платформа Джиэс" — 943 950,00;
Ассоциация учреждений и организаций профессионального образования Калининградской области — 1 496 444,75;
Автономная некоммерческая организация учителей города Калининграда "Я — гражданин" — 466 289,00;
Автономная некоммерческая организация "Центр жилищного просвещения" — 2 058 190,00;
Автономная некоммерческая организация "Остров детства" — 1 475 060,00;
Некоммерческая организация — "Молодёжный фонд спортивной борьбы Калининградской области" — 418 965,00;
Некоммерческое партнёрство "Калининградский инновационно-технологический центр (КИТЦ)" — 2 997 958,00;
Некоммерческая организация "Фонд "Дом —замок" — 386 500,00;
Автономная некоммерческая организация "Калининградский центр трезвости "Трезвение" во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского" — 497 490,00;
Благотворительный фонд Калининградской области "Берег надежды" — 1 654 930,00;
Калининградская региональная общественная организация "Дети-инвалиды, больные сахарным диабетом" — 2 999 717,20;
Частное учреждение культуры "Музей "Старая немецкая школа Вальдвинкель" — 499 655,00;
Калининградская общественная молодёжная благотворительная организация "Верю в чудо" — 999 862,80;
Калининградская региональная детско-молодёжная общественная организация инвалидов "Мария" — 2 002 627,00;
Калининградское областное общественное детское экологическое движение "Зелёная планета" — 918 348,00;
Автономная некоммерческая организация "Центр общественно-политических исследований "Русская Балтика" — 989 610,00.
Победителями второго конкурса стали 2 243 некоммерческие организации из 85 регионов. Всего на второй конкурс было представлено 9 543 проекта из всех регионов страны.