Эксперт назвал возможные сроки отмены паспортов в России
России через 15-20 лет паспорта могут заменить на контроль биометрических данных. Об этом сообщил основатель и гендиректор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин, пишет "РИА Новости"
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Ханин уточнил, что технологии позволяют заменить документы на контроль биометрических данных уже сейчас. По его словам, сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет с точностью идентифицировать человека без бумажных документов. Но для отмены паспортов нужны изменения в законодательстве.
"В ближайшие несколько лет государства вряд ли откажутся от традиционных документов, так как законодательство и инфраструктура к этому ещё не готовы. Полностью заменить паспорта на биометрию в России смогут не раньше, чем через 15-20 лет", — заявил он.