Эксперт назвал возможные сроки отмены паспортов в России

России через 15-20 лет паспорта могут заменить на контроль биометрических данных. Об этом сообщил основатель и гендиректор компании-разработчика программного обеспечения по распознаванию лиц VisionLabs Александр Ханин, пишет "РИА Новости"



Ханин уточнил, что технологии позволяют заменить документы на контроль биометрических данных уже сейчас. По его словам, сочетание распознавания лица и радужной оболочки глаза позволяет с точностью идентифицировать человека без бумажных документов. Но для отмены паспортов нужны изменения в законодательстве.

"В ближайшие несколько лет государства вряд ли откажутся от традиционных документов, так как законодательство и инфраструктура к этому ещё не готовы. Полностью заменить паспорта на биометрию в России смогут не раньше, чем через 15-20 лет", — заявил он.