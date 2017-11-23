В правительстве РФ подсчитали, сколько фальсифицированного коньяка пьют россияне

В правительстве РФ заявили, что почти половина продаваемого в стране коньяка – это фальсификат. Такие данные привёл вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, сообщает Федеральное агентство новостей

Более 40% отечественного коньяка производится не из натурального сырья, рассказал Хлопонин. Существующий ГОСТ на коньячную продукцию российского производства не в состоянии ограничить количество контрафакта на рынке спиртного.

По мнению вице-премьера, чтобы переломить ситуацию, в действующие стандарты необходимо внести изменения. Поручения на этот счёт уже даны Минфину, Росстандарту, Росаккредитации и Роскачеству, сообщил чиновник.

Газета Известия , в свою очередь, сообщает, что в Роскачестве подтвердили наличие "легальной фальсификации" на российском рынке. В госстандарте не прописано, какого происхождения должны быть используемые для коньяка спирты, уточнили в ведомстве.

Между тем производители коньячной продукции уверены, что действующий ГОСТ не надо кардинально менять , следует лишь внести дополнения, касающиеся методов проверки сырья.