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Главная Новости Общество

В правительстве РФ подсчитали, сколько фальсифицированного коньяка пьют россияне

22 ноября 201723:34
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В правительстве РФ заявили, что почти половина продаваемого в стране коньяка – это фальсификат. Такие данные привёл вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий алкогольную отрасль, сообщает Федеральное агентство новостей.
 
Более 40% отечественного коньяка производится не из натурального сырья, рассказал Хлопонин. Существующий ГОСТ на коньячную продукцию российского производства не в состоянии ограничить количество контрафакта на рынке спиртного.
 
По мнению вице-премьера, чтобы переломить ситуацию, в действующие стандарты необходимо внести изменения. Поручения на этот счёт уже даны Минфину, Росстандарту, Росаккредитации и Роскачеству, сообщил чиновник.
 
Газета Известия, в свою очередь, сообщает, что в Роскачестве подтвердили наличие "легальной фальсификации" на российском рынке. В госстандарте не прописано, какого происхождения должны быть используемые для коньяка спирты, уточнили в ведомстве.
 
Между тем производители коньячной продукции уверены, что действующий ГОСТ не надо кардинально менять , следует лишь внести дополнения, касающиеся методов проверки сырья.
 

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