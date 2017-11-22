РПЦ определит допустимое количество браков для верующих

Русская православная церковь в ближайшее время определится с тем, какое количество браков допустимо в течение жизни для верующих. Об этом сообщают "Известия"

Этот вопрос обсудят на Архиерейском соборе, который пройдёт с 20 ноября по 4 декабря в Москве. Сейчас у церкви нет однозначного мнения на этот счёт. В частности, неясно, считать только венчанные браки или же гражданские тоже.



"Ясного ответа в действующем церковном праве не имеется", — отметил заместитель председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. На соборе церковь должна определиться с "интерпретацией канонических норм в новых условиях", то есть приблизить ситуацию к современным реалиям.