Музей Мирового океана открыл уличный фотопроект, посвящённый Северному Кавказу

В Музее Мирового океана открывается новый фотопроект, благодаря которому калининградцы могут познакомиться с природой и достопримечательностями Северного Кавказа. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.



"Проект пройдёт одновременно в 14 российских городах, в том числе и в столице Янтарного края. Цель выставки — познакомить жителей других областей России с настоящим Северным Кавказом — дружелюбным, солнечным, со своей неповторимой культурой и историей", — рассказали в музее.



Посетители могут увидеть более тридцати изображений Северного Кавказа: улиц Грозного, гор, мечетей, облаков, рек. Открылась выставка в понедельник, 20 ноября. Работать она будет до 10 декабря 2017 года.