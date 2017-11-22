Депутат попросил включить в городской бюджет 50 млн рублей на теннисные корты

Депутат горсовета Артём Суханов попросил включить в муниципальный бюджет Калининграда на 2018 год 50 миллионов рублей на возведение двух теннисных кортов для спортшколы. Своё предложение депутат озвучил на заседании профильной комиссии горсовета в среду, 22 ноября.



По словам Суханова, к нему обратились представители родительского комитета теннисной школы, которые пожаловались на отсутствие собственного корта.



"Предложение: на будущий год предусмотреть 50 миллионов рублей на постройку двух кортов", — сказал депутат.

Помимо этого, народные избранники добавили, что было бы неплохо ещё установить у стадиона школы№33 скамейки с навесом, а у школы №44 стадион уже давно требует реконструкции.