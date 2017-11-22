Калининградец разбил Mercedes начальника за отказ выдать зарплату

В Калининграде участковые полиции привлекли к ответственности мужчину, который разбил машину работодателя. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Инцидент произошёл на ул. Багратиона. 37-летний хозяин автомобиля обратился в полицию и сообщил, что неизвестный разбил корпус и стекло зеркала заднего вида его Mercedes. Сумма ущерба превысила 66 тыс. рублей.

В ходе проверки участковые установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний разнорабочий. Он сознался в содеянном и рассказал, что причиной поступка стал отказ начальника выдать зарплату. По предварительным данным, работодатель предложил подозреваемому, который находился в состоянии алкогольного опьянения, прийти за деньгами трезвым.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Умышленное повреждение имущества"). Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет. В пресс-службе отметили, что мужчина ранее был судим за грабёж и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека.