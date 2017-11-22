"Дети ходят в резиновых сапогах": в Калининграде затопило территорию лицея №35

В Калининграде затопило территорию лицея №35 на улице Маршала Баграмяна. Об этом на заседании комиссии горсовета в среду, 22 ноября, сообщила глава комитета по социальной политике Анна Апполонова.

"Дренажная система нарушена. Считаем сейчас стоимость работ. Будем оперативно принимать меры", — сообщила Апполонова.

С необходимостью решить проблему как можно быстрее согласились несколько депутатов.

"Дети в школу в резиновых сапогах ходят — всё затопило. Надо выделить деньги", — резюмировали члены комиссии.