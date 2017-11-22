В Калининграде свет отключили на семи улицах (список)

На ряде калининградских улиц в среду, 22 ноября, нет освещения, тепла или воды. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.



Света не будет:

— до 13:00 — на ул. Литовский Вал, 16–18, 62, 63–87, ул. Черепичной, 19–19в, ул. У. Громовой, 94, 102, 104;

— до 18:00 — на ул. У. Громовой, 94, 102, 104, ул. Киевской, 121а, 121б, 121в, 122–124, 124а, ул. Берёзовой, 2 (школа №39), ул. Нарвской, 46, 52, ул. Калужской, 24–38, ул. Мусоргского, 10.



До 18:00 понижены параметры теплоснабжения на ул. Киевской, 118а, 120а, 120, 121а, б, 132а, ул. Камской, 2–2а (детский дом "Надежда"), 2г (детсад №78), ул. Садовой, 1, 7–45, 12, ул. Суворова, 53–57.



До этого же времени понижены параметры подачи холодного водоснабжения на ул. Киевской, 121а–б, 121в.

Кроме того, до 16:00 приостановлена подача холодной воды по адресам: ул. Октябрьская, 43–51, 55–57, 55а.