Каждый пятый россиянин выступил за пропаганду ненависти к врагам страны

Большинство россиян не одобряет пропаганды различных идей, однако полагает, что она бывает необходима. Об этом сообщает ВЦИОМ



Более трети испытывает к пропаганде недоверие. Четверть заявила о своём безразличии, столько же — об антипатии. Каждый десятый по отношению к пропаганде испытывает надежду, 7% — симпатию. Более половины при этом полагают, что пропаганда приносит больше вреда, чем пользы.



Практически все россияне сошлись на том, что стоит пропагандировать выполнение правил дорожного движения, здоровый образ жизни, благотворительность и помощь другим людям, а также научные достижения России.



Помимо этого, 72% заявили о необходимости пропаганды православия, 41% — других религиозных взглядов. Каждый пятый поддержал пропаганду ненависти к врагам России, а каждый десятый — пропаганду националистических взглядов.