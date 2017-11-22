Умер Дмитрий Хворостовский
В Лондоне скончался от рака оперный певец Дмитрий Хворостовский. Об этом сообщила агент артиста Анна Ильина, пишет ТАСС
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Дмитрий Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске. Он награждён званием Народного артиста России, является лауреатом Государственной премии РСФСР имени Глинки (1991). Летом 2015 года временно прекратил гастрольную деятельность из-за выявленной опухоли мозга. Спустя два месяца возобновил выступления. Затем последовала череда отмены концертов из-за болезни. Родные Хворостовского сообщили, что артист мирно умер в кругу семьи.